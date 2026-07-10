No perdieron tiempo: Jorge Jesus asumió como nuevo técnico de Portugal

El técnico Jorge Jesus fue el elegido para asumir el cargo de técnico de la selección de Portugal como sustituto del español Roberto Martínez, según anunció este viernes la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) en redes sociales.

"Hoy comienza un nuevo camino. Bienvenido a la selección nacional, mister Jorge Jesus", escribió la entidad en una publicación en Instagram.

El nuevo seleccionador toma el relevo de Roberto Martínez, quien puso fin recientemente a su andadura de tres años con Portugal tras la eliminación ante España (1-0) en los octavos de final del Mundial de 2026.

Jorge Jesus, de 71 años, se pone al frente de la selección tras una etapa llena de éxitos en Arabia Saudita, primero con el Al Hilal y, la temporada pasada, con el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, con el que se proclamó campeón del país árabe.

Fuera de su Portugal natal, también pasó una temporada en Fenerbahçe turco y un año y medio lleno de éxitos en Flamengo.

En el coloso de Río de Janeiro, Jesus conquistó todos los trofeos posibles, entre ellos la Copa Libertadores. En total, fueron cinco títulos, por lo que sumó más trofeos que derrotas, con solo cuatro en 58 partidos.

En suelo luso, dirigió clubes como el Benfica, Sporting, Braga, Belenenses y el Estrela da Amadora.

En la primera de sus dos etapas al frente del Benfica (de 2009 a 2015), conquistó tres Ligas, una Copa y una Supercopa de Portugal, así como cinco Copas de la Liga, y llevó a las 'águilas' a dos finales de la Europa League, una de las cuales perdió ante el Sevilla.