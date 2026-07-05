Portugal y España prometen un partidazo en los octavos del Mundial 2026

Portugal y España protagonizarán un partidazo que promete por los octavos de final del Mundial 2026, en el AT&T Stadium de Dallas este lunes a las 15:00 horas (19:00 GMT), donde el ganador se medirá ante Estados Unidos o Bélgica en la siguiente fase de la cita planetaria.

Portugal viene de lograr una clasificación dramática frente a Croacia, donde logró anotar el 2-1 en la agonía. En una de las últimas jugadas del encuentro le empataron, pero un fuera de juego milimétrico les permitió avanzar a esta instancia.

El ténico español Roberto Martínez no tiene jugadores lesionados ni suspendidos, por lo que podrá contar con todos sus jugadores para el duelo ante la "Furia Roja".

Su probable formación será con: Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Gonçalo Inacio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao.

Por su parte, España viene de vencer con claridad 3-0 a Austria, donde demostró que es una de las favoritas para ganar el certamen, desplegando su fútbol y siendo superior a su rival.

Los más probable, que Luis De La Fuente no pueda contar con Nico Williams y Yeremy Pino tras lesionarse en el duelo ante Uruguay por fase de grupos, pese que el delantero de Athletic Club volvió a los entrenamientos.

La probable alineación será con: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Alex Baena, Mikel Oyarzabal.

Este duelo será arbitrado por Anthony Taylor de Inglaterra, asistido por Gary Beswick y Adam Nunn; el cuarto juez será Felix Zwayer y Robert Kemptercomo asistente del cuarto árbitro

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