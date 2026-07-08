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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Octavos de Final

Speed intentó distraer a Messi antes de que fallara el penal ante Egipto

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El conocido creador de contenido, seguidor de Cristiano Ronaldo, se ubicó en el sector de prensa detrás del arco para intentar desconcentrar al capitán argentino.

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El creador de contenido y streamer estadounidense Speed fue captado intentando desconcentrar al capitán de la selección argentina Lionel Messi momentos antes de que el atacante fallara un lanzamiento penal en el encuentro ante la selección de Egipto.

El influencer, reconocido públicamente por su fanatismo hacia el portugués Cristiano Ronaldo, se encontraba ubicado en la tribuna de prensa, situada justo detrás de la portería donde Messi se disponía a ejecutar la falta.

Desde esa posición, el joven intentó llamar la atención del jugador de Inter Miami para interferir en su preparación.

Finalmente, el remate del capitán de la albiceleste fue contenido por el guardameta rival en un duelo donde el cuadro argentino terminó imponiéndose por 3-2 tras épica remontada.

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