The Telegraph analizó las acusaciones de "arreglo" que rodean a Argentina en el Mundial

The Telegraph puso bajo la lupa las teorías que acusan a la FIFA de favorecer a Argentina en el Mundial 2026, luego del polémico triunfo de la Albiceleste por 3-2 sobre Egipto en los octavos de final.

El medio británico, a través del periodista Ben Rumsby, aclaró que no existe evidencia de un supuesto arreglo, pero sostuvo que la controversia escaló tras el duelo en Atlanta, especialmente por el gol anulado a Mostafa Ziko y por la validación del tanto decisivo de Enzo Fernández.

De acuerdo al análisis de The Telegraph, el reclamo egipcio se sumó a otros episodios que alimentaron las sospechas en redes sociales, entre ellos una acción de Lionel Messi en el debut ante Argelia, cuando el argentino no recibió tarjeta roja pese a una dura entrada sobre Aissa Mandi.

El análisis recogió también la opinión de exjugadores que consideraron que la acción de Messi ameritaba una sanción mayor. "Debió ser tarjeta roja, en mi opinión. Messi sabía que hizo algo que pudo meterlo en problemas. Personalmente, siento que es tarjeta roja", dijo el exdefensor Nedum Onuoha.

En la misma línea, el exdelantero venezolano Alejandro Moreno fue todavía más categórico al revisar la jugada: "Es 100 por ciento tarjeta roja para Lionel Messi. Debió serlo", apuntó, según consignó The Telegraph.

El artículo también apuntó al bajo número de amonestaciones recibidas por Argentina durante el torneo. Según el recuento del medio, la Albiceleste llegó a cuartos de final como una de las selecciones con menos tarjetas entre los ocho mejores equipos, pese a estar entre las que más faltas cometieron.

Otro punto mencionado fue una frase de Gianni Infantino, presidente de FIFA, quien dijo que "sufrió" con Argentina durante el partido ante Cabo Verde, aunque luego aclaró que hablaba desde una mirada neutral. Para el medio inglés, ese tipo de gestos también contribuyó a instalar cuestionamientos sobre el favoritismo hacia la selección de Lionel Scaloni.

The Telegraph además recordó que FIFA designó una terna y delegación arbitral íntegramente argentina para el partido entre Francia y Marruecos, situación que generó ruido por tratarse de un duelo de cuartos de final y por la posibilidad de que Francia apareciera como una amenaza directa para el camino argentino.

El reporte cerró con antecedentes históricos que rodearon a Argentina en otros Mundiales, como las sospechas por el 6-0 sobre Perú en 1978 y el episodio del agua a Branco en Italia 1990, además de las acusaciones realizadas por Louis van Gaal tras la eliminación de Países Bajos ante la Albiceleste en Qatar 2022.

La conclusión del medio fue clara: Las acusaciones se multiplicaron, pero no existe prueba que respalde una conspiración. Aun así, el triunfo ante Egipto dejó a Argentina otra vez en el centro del debate arbitral y político del Mundial.