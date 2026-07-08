Thierry Henry tuvo tenso cruce con Alexi Lalas por el polémico caso Balogun

Thierry Henry, exfigura de la selección francesa y actual comentarista de Fox Sports, protagonizó una tensa discusión con el legendario defensor de la selección de Estados Unidos Alexi Lalas durante el análisis del caso Folarin Balogun, delantero que quedó habilitado para jugar ante Bélgica pese a haber sido expulsado en el duelo anterior contra Bosnia-Herzegovina.

La polémica surgió luego de que FIFA suspendiera por 12 meses el castigo automático de un partido que debía cumplir Balogun, en una decisión que también incluyó una multa económica al jugador y a la federación estadounidense, en pleno desarrollo de los duelos de octavos de final del Mundial 2026. El caso tomó mayor fuerza porque el presidente Donald Trump reconoció que habló con Gianni Infantino, timonel del organismo, para pedir una revisión de la sanción.

Henry aclaró que, a su juicio, la expulsión original no correspondía, pero cuestionó con dureza el procedimiento posterior: "Estoy de acuerdo con que no era tarjeta roja, pero no estoy de acuerdo con cómo rescindieron la roja", señaló el francés, antes de agregar que "lo que hizo FIFA no estuvo bien".

Alexi Lalas lo interrumpió y le preguntó qué era lo que no estaba bien, desatando un cruce incómodo en el panel. Henry respondió: "Porque no está bien. Esa es mi opinión. Lo que hizo FIFA no estuvo bien. No era roja, pero lo que hizo FIFA no estuvo bien y encendió a Bélgica", en alusión a la motivación extra que, según él, tuvo el equipo europeo.

Lalas intentó llevar la discusión al antecedente de Cristiano Ronaldo, quien también tuvo una suspensión revertida antes del Mundial, pero Henry evitó entrar en esa comparación: "Tú puedes decir lo que quieras, estoy hablando de la situación de Balogun", sostuvo. Estados Unidos terminó eliminado tras caer por 4-1 ante Bélgica en los octavos de final.