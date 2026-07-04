Vinicius fue pifiado por sus compañeros tras llegar último al entrenamiento de Brasil

El delantero brasileño Vinicius Júnior protagonizó un curioso momento en el entrenamiento de Brasil, luego de llegar último a la práctica previa al duelo ante Noruega, por los octavos de final del Mundial 2026.

El atacante de Real Madrid ingresó al campo del Columbia Park, en Morristown, cuando todos sus compañeros ya estaban reunidos alrededor del técnico Carlo Ancelotti para recibir una charla. Su aparición provocó una mezcla de aplausos y pifias entre los jugadores, en medio de risas.

Tras el episodio, Ancelotti encabezó una charla más extensa de lo habitual en la última sesión de la selección brasileña antes del cruce con Noruega, programado para este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

En la práctica participaron 22 jugadores de campo y los tres arqueros, mientras que el único ausente fue Lucas Paquetá, quien se recupera de una lesión en la parte posterior del muslo izquierdo sufrida en los dieciseisavos de final.