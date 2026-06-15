El largo camino del refugiado que hizo historia con Australia en el Mundial 2026

Nestory Irankunda abrió la cuenta en el triunfo 2-0 de Australia ante Turquía por la primera jornada del Grupo D tras una gran jugada personal y puso un punto de exclamación en su ardua trayectoria para llegar a ser jugador profesional.

A sus 20 años, se convirtió en el futbolista más joven en anotar con los "Socceroos" en la cita planetaria, además de ser el primer nacido fuera de territorio australiano en lograr tal hazaña.

Irankunda nació en 2006 en un campo de refugiados en Kigoma, región ubicada en el oeste de Tanzania (Africa), cerca de la frontera con Burundi, país del cual los padres del delantero escaparon debido a la guerra civil que asoló el país entre 1993 y 2005.

Nestory emigró lejos de casa junto a sus padres con rumbo a Australia en busca de estabilidad laboral y vivienda, residiendo temporalmente en Perth antes de asentarse definitivamente en Adelaida, donde inició sus pasos en el fútbol.

Su rápida progresión llamó la atención de Adelaide United, donde anotó 16 goles y repartió ocho asistencias, números que llamaron la atención del gigante europeo Bayern Múnich, el cual lo sumó a sus filas en 2024.

Sin embargo, en el conjunto bávaro no encontró su lugar y tras estar atrapado en el equipo filial, sumado a una cesión a Grasshopper de Suiza, el puntero partió a Watford en busca de los minutos necesarios para ser convocado al Mundial de Norteamérica.

En Inglaterra encontró su mejor versión y se ganó un lugar en la lista de 26 convocados de Australia para la Copa del Mundo y contra Turquía culminó una historia que tuvo su inicio en aquel lejano campamento en Tanzania.