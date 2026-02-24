Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago26.1°
Humedad36%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Repechaje

Bolivia enfrentará a Trinidad y Tobago en su último ensayo antes del repechaje mundialista

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La escuadra dirigida por Oscar Villegas se medirá ante el conjunto caribeño en Santa Cruz el próximo 15 de marzo. El duelo servirá como preparación final para el choque decisivo ante Surinam en México.

Bolivia enfrentará a Trinidad y Tobago en su último ensayo antes del repechaje mundialista
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) confirmó que la selección de Bolivia disputará un encuentro amistoso frente a Trinidad y Tobago en el Estadio "Ramón 'Tahuichi' Aguilera". El compromiso, programado para el 15 de marzo, funcionará como la despedida del plantel nacional antes de viajar a Norteamérica para buscar un cupo en el Mundial 2026.

El organismo rector del fútbol boliviano ratificó que este partido en la ciudad de Santa Cruz será la última instancia de evaluación para el cuerpo técnico antes del duelo de repesca. "Disputaremos nuestro último partido de preparación en un duelo clave para llegar en las mejores condiciones antes de viajar a México", señaló la FBF a través de sus canales oficiales.

La Verde llegará a este compromiso con un registro irregular en sus últimos ensayos, tras caer por la mínima diferencia ante México en enero y registrar un empate 1-1 frente a Panamá. Durante el proceso de preparación desarrollado en 2025, el equipo sumó una victoria ante Jordania, pero acumuló derrotas frente a Rusia, Corea del Sur, Japón y Perú.

El técnico de Bolivia, Oscar Villegas, logró acceder a esta instancia decisiva luego de conseguir un triunfo histórico por 1-0 sobre Brasil en la última jornada de las Clasificatorias. Aquel resultado permitió que el conjunto altiplánico mantuviera viva la ilusión de retornar a una cita planetaria tras su participación en Estados Unidos 1994.

El calendario para los bolivianos contempló el enfrentamiento contra Surinam el 26 de marzo en la ciudad de Monterrey. En caso de obtener una victoria, el representativo nacional deberá imponerse posteriormente a la selección de Irak el 31 de marzo para asegurar su presencia definitiva en la Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada