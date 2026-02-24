Bolivia enfrentará a Trinidad y Tobago en su último ensayo antes del repechaje mundialista

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) confirmó que la selección de Bolivia disputará un encuentro amistoso frente a Trinidad y Tobago en el Estadio "Ramón 'Tahuichi' Aguilera". El compromiso, programado para el 15 de marzo, funcionará como la despedida del plantel nacional antes de viajar a Norteamérica para buscar un cupo en el Mundial 2026.

El organismo rector del fútbol boliviano ratificó que este partido en la ciudad de Santa Cruz será la última instancia de evaluación para el cuerpo técnico antes del duelo de repesca. "Disputaremos nuestro último partido de preparación en un duelo clave para llegar en las mejores condiciones antes de viajar a México", señaló la FBF a través de sus canales oficiales.

La Verde llegará a este compromiso con un registro irregular en sus últimos ensayos, tras caer por la mínima diferencia ante México en enero y registrar un empate 1-1 frente a Panamá. Durante el proceso de preparación desarrollado en 2025, el equipo sumó una victoria ante Jordania, pero acumuló derrotas frente a Rusia, Corea del Sur, Japón y Perú.

El técnico de Bolivia, Oscar Villegas, logró acceder a esta instancia decisiva luego de conseguir un triunfo histórico por 1-0 sobre Brasil en la última jornada de las Clasificatorias. Aquel resultado permitió que el conjunto altiplánico mantuviera viva la ilusión de retornar a una cita planetaria tras su participación en Estados Unidos 1994.

El calendario para los bolivianos contempló el enfrentamiento contra Surinam el 26 de marzo en la ciudad de Monterrey. En caso de obtener una victoria, el representativo nacional deberá imponerse posteriormente a la selección de Irak el 31 de marzo para asegurar su presencia definitiva en la Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.