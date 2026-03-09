DT de Irak solicitó a la FIFA un plan alternativo para el Repechaje

El seleccionador de Irak, el australiano Graham Arnold, pidió este lunes apoyo formal a la FIFA ante la intensificación de las hostilidades entre Irán y Estados Unidos en Medio Oriente.

El exfutbolista solicitó un cambio en la programación del Repechaje para el Mundial 2026, argumentando que el actual escenario geopolítico imposibilita la preparación de la escuadra conocida como los "Leones de Mesopotamia".

El conjunto de Irak debe enfrentar en partido único al vencedor de la llave entre Bolivia y Surinam el próximo 31 de marzo en la ciudad de Monterrey. No obstante, el espacio aéreo en su país permanece clausurado desde el 28 de febrero, lo que bloquea el traslado de la delegación desde Asia hacia México para buscar una clasificación histórica tras cuatro décadas de ausencia.

"Un equipo formado únicamente por jugadores que están fuera de Irak no sería nuestro mejor equipo. Necesitamos tener disponible a nuestra mejor escuadra para el partido más importante del país en 40 años", afirmó el estratego Graham Arnold a través de un comunicado emitido por la federación nacional. El profesional propuso trasladar el compromiso a Estados Unidos una semana antes del inicio de la cita planetaria para garantizar la equidad deportiva.

La inestabilidad en la zona se agravó tras los bombardeos cruzados entre fuerzas iraníes, israelíes y estadounidenses, situación que mantiene en alerta a las federaciones deportivas de la región. El conductor técnico de Irak subrayó que un aplazamiento otorgaría a la FIFA el tiempo necesario para resolver la situación de Irán en el certamen, lo que eventualmente podría beneficiar a Emiratos Arabes Unidos en el proceso clasificatorio.

La federación de Irak aguarda una resolución del máximo organismo del fútbol profesional para ajustar su logística de cara al encuentro en Monterrey.