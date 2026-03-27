Jamaica venció a Nueva Caledonia y jugará ante RD del Congo por un pasaje al Mundial

Jamaica venció por 1-0 a Nueva Caledonia este viernes en Guadalajara, México, y avanzó a la final del repechaje intercontinental por un cupo al Mundial de 2026.

El único gol del encuentro fue de Bailey Cadamarteri en el primer tiempo (18').

En la final del repechaje, Jamaica enfrentará a República Democrática del Congo, el martes 31 de marzo a las 18:00 horas (21:00 GMT), en el mismo recinto, el Estadio Akron en Zapopan.

El ganador clasificará al Mundial de la FIFA, e integrará el Grupo K, junto a Colombia, Portugal y Uzbekistán.