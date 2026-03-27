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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Repechaje

Jamaica venció a Nueva Caledonia y jugará ante RD del Congo por un pasaje al Mundial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El partido será el martes 31 de marzo en Guadalajara.

Jamaica venció a Nueva Caledonia y jugará ante RD del Congo por un pasaje al Mundial
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Jamaica venció por 1-0 a Nueva Caledonia este viernes en Guadalajara, México, y avanzó a la final del repechaje intercontinental por un cupo al Mundial de 2026.

El único gol del encuentro fue de Bailey Cadamarteri en el primer tiempo (18').

En la final del repechaje, Jamaica enfrentará a República Democrática del Congo, el martes 31 de marzo a las 18:00 horas (21:00 GMT), en el mismo recinto, el Estadio Akron en Zapopan.

El ganador clasificará al Mundial de la FIFA, e integrará el Grupo K, junto a Colombia, Portugal y Uzbekistán.

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