Selección de Irán respondió a Trump: El órgano rector es la FIFA, no un individuo ni un país

La selección de fútbol de Irán rechazó las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que recomendó a su selección no viajar al Mundial 2026 en Norteamérica "por su propia seguridad y vida", y subrayó que "nadie puede excluirla" de la competición.

El gobierno de Irán, elenco que consiguió su plaza en el Mundial en la fase de clasificación, anunció el pasado miércoles que renunciaba a participar en el torneo, debido a los bombardeos y muerte del ayatolá Alí Jamenei. Sin embargo, el equipo nacional iraní, en su cuenta de Instagram, reivindicó sus derechos a jugar el Mundial y afirmó que si hay alguna selección que debe ser apartada del torneo es la de Estados Unidos.

"Nadie puede excluir a la selección nacional de Irán de la Copa del Mundo. El Mundial es un acontecimiento histórico e internacional y su órgano rector es la FIFA, no un individuo ni un país. La selección nacional de Irán, con fuerza y una serie de victorias decisivas, ha estado entre los primeros equipos en clasificarse para este gran evento", expuso el equipo iraní.

"El único país que podría ser excluido es aquel que simplemente ostenta el título de 'anfitrión' pero carece de la capacidad para garantizar la seguridad de los equipos que participan en este evento mundial", señaló la selección de Irán en su cuenta de Instagram.

Amir Ghalenoei, seleccionador de Irán, replicó el mensaje subido a Instagram por el equipo nacional.