Cristian Romero cargó contra Gary Neville: Espero no ser tan estúpido cuando me retire

Luego de ganar la semifinal del Mundial 2026, el defensor argentino Cristian Romero lanzó una feroz respuesta a las críticas que realizó el inglés Gary Neville a su rendimiento junto a Lisandro Martínez, tachando el británico como "estúpido".

En la antesala del partido, en su podcast The Overlaps, Neville tildó a la dupla como "la mejor-peor pareja de centrales del mundo. A veces son absolutamente increíbles, pero otras veces pasan de lo sublime a lo ridículo", porque "parecen regalar un gol en cada partido".

Si bien esa última frase fue complementada con elogios pues "después los ves otra vez y están marcando goles, ganando todos los cabezazos y apareciendo por todas partes", el dardo resonó y llegó hasta los trasandinos

"Muy emocionado, ya antes de jugar. Sabíamos que si estábamos bien podíamos hacer mucho daño. Teníamos un poco de bronca. En Inglaterra están acostumbrados a hablar mucho antes del partido, así que les mandamos un saludo a todos. Estamos muy felices", dijo Romero a DSports.

Luego, lanzó el dardo directo hacia el exManchester United: "Lo unico que espero cuando me retire es que no sea tan estúpido. Pero nada, queda en uno. Espero que cuando me retire, ojalá no me salga criticar a un jugador ni a nadie, porque al final uno entra a hacer lo mejor para su selección".

Por su parte, Lisandro Martínez complementó: "Estamos acostumbrados a que siempre hablen de nosotros. Se ve que les gusta y nosotros respondemos en la cancha, nada más".