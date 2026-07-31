Milei y el uso de la bandera de Malvinas en el Mundial: "No hay que mezclar el agua con el aceite"

El presidente de Argentina, Javier Milei, abordó la controversia generada por el despliegue de una bandera alusiva a las Islas Malvinas por parte de los jugadores de la selección luego de la victoria ante Inglaterra en el Mundial e intentó marcar una división entre lo deportivo y la política.

En una entrevista con Telefe, el mandatario apeló a una particular analogía para fijar su postura: "Lo voy a hacer con una reflexión del cantante que más me gusta a mí, Elvis Presley. Cuando le preguntaron por la Guerra de Vietnam, dijo: 'Yo no opino de política, soy alguien que se dedica al entretenimiento'. No está bueno mezclar el agua con el aceite", sostuvo.

A partir de eso explicó, que "si en la emocionalidad y la alegría mostraron la bandera, es entendible, es parte del sentimiento. Los jugadores lo pueden hacer, están en el campo de juego. Lo que usted no puede permitir es que eso le pase a un político".

En esa misma línea, el jefe de Estado elogió a Lionel Scaloni, técnico de la Albiceleste destacando su estilo de liderazgo desmarcado de la coyuntura política.

"Scaloni es brillante. Desde mi punto de vista, tiene un futuro enorme como profesor en las mejores escuelas de negocios del mundo, porque ser alguien que lidera un grupo con gente tan talentosa no es para cualquiera", afirmó.

Al profundizar sobre el reclamo de soberanía por el archipiélago, Milei fue enfático en señalar que los triunfos futbolísticos no sustituyen el trabajo de Cancillería.

"El gol de Maradona a los ingleses —el que usted quiera de los dos— no nos devolvió las Malvinas. Los mayores avances en la historia del tema Malvinas los hemos logrado nosotros desde la diplomacia", aseveró.

"Hemos logrado que la ONU obligue a Inglaterra a sentarse con nosotros a hablar. Estados Unidos se ha manifestado a favor nuestro, China también, e incluso una parte de los propios ingleses consideran que nos las tienen que devolver porque son nuestras", añadió.

Finalmente, el mandatario arremetió contra los dirigentes que utilizan el fervor popular con fines electorales: "La política, en lugar de ir y rascar el fondo de la olla de manera miserable, tiene que guardar la compostura. Esas bravuconadas propias de un barra brava termocéfalo mononeuronal no llevan a ningún lado", sentenció.