Relator inglés estalló tras remontada argentina: "Tuchel, debería darte vergüenza"

La remontada de Argentina a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 brindó una ola de críticas a Thomas Tuchel, DT de los europeos, por su planteamiento defensivo tras abrir la cuenta por medio de Anthony Gordon, que fue reemplazado inmediatamente por el defensa Ezri Konsa.

El medio trasandino Clarín tuvo acceso al relato del agónico tanto de Lautaro Martínez que significó el 2-1 y la eliminación de los "Tres Leones", en el que Jamie O'Hara, exfutbolista británico y comentarista en TalkSport, expresó su furia tras la anotación.

"Dios mío, estamos eliminados. Es la peor decisión de la historia, impactante. Thomas Tuchel, debería darte vergüenza. ¡Échenlo!".

"¿Cómo puedes tomar esa decisión cuando faltaban 25 minutos? Está perdido, se achicó por completo y estamos fuera del Mundial por culpa de Thomas Tuchel. ¡Qué vergüenza!", finalizó.