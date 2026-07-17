Revelaron qué jugador de Inglaterra se quedó con la camiseta de Lionel Messi

La camiseta usada por Lionel Messi en el duelo de semifinales del Mundial entre Argentina e Inglaterra tiene nuevo dueño, el defensa de los "Tres Leones" Djed Spence, que pese a la dolorosa derrota se llevó el presente por parte de "La Pulga".

La hermana del lateral, conocida como Bria, publicó una historia en su cuenta de Instagram mostrando la prenda que el astro trasandino le obsequió al futbolista de Tottenham, que entró sorpresivamente como titular sobre Nico O'Reilly, quien había sido el estelar durante la mayoría del torneo.

Spence, que fue criticado por ser convocado tras casi descender con los "Spurs", mostró un gran nivel ante los trasandinos, pasando al ataque en múltiples ocasiones y neutralizando los intentos de Argentina.