Sepp Blatter apoya boicot contra el Mundial 2026: ¡Manténganse alejados de Estados Unidos!

El expresidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) Joseph Blatter hizo un llamado en las últimas para que los aficionados no viajen a Estados Unidos durante la Copa Mundial de Futbol de 2026 por razones de seguridad.

Por medio de una publicación en redes sociales, el otrora dirigente deportivo suizo trajo a cuenta una entrevista realizada por el diario suizo Tages-Anzeiger al abogado Mark Pieth, cuya especialidad son los casos de corrupción y fue encargado por el propio Blatter, entre 2011 y 2014, de crear un plan de lucha contra la corrupción al interior de la FIFA.

"Para los aficionados, solo hay un consejo: ¡manténganse alejados de Estados Unidos! Creo que Mark Pieth tiene razón al cuestionar este Mundial", escribió en su cuenta de X el expresidente de la FIFA, quien dimitió de su cargo en 2015 tras ser acusado de estafa. No obstante, tanto Blatter como el entonces jefe de la UEFA, Michel Platini, fueron definitivamente absueltos en 2025 por la justicia suiza.

En la entrevista, Pieth fue más allá: "De todos modos, lo verán mejor en la televisión. Y al llegar, los aficionados deben esperar que si no complacen a los oficiales, serán enviados directamente en el próximo vuelo a casa. Si tienen suerte", expresó.