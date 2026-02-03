Incendios forestales: Tras ayudas tempranas, Gobierno da énfasis a saneamiento y salud mental

En el marco del proceso de reconstrucción en la Región del Biobío tras el megaincendio, la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, enfatizó este martes en Cooperativa que las necesidades de las familias damnificadas son variadas, destacando -además de lo material- la importancia de la salud mental, el saneamiento y el apoyo educativo.

En entrevista con Lo Que Queda Del Día, la autoridad afirmó que "cuando hay un incendio se pierde todo: la casa y los enseres, pero también se pierden los recuerdos. Y el shock que genera, incluso la alarma SAE y tener que salir con lo puesto, es muy dramático".

Ante esta realidad, Gallegos aseguró que las familias afectadas han expresado la necesidad de apoyo no solo material, sino también emocional.

Gallegos afirmó que el impacto psicológico generado por la pérdida total de hogares y recuerdos tras la catástrofe natural, es mitigado con apoyo especializado y atenciones continuas para las familias afectadas. (FOTO: ATON)

"Necesitamos un apoyo en las condiciones materiales, y (en eso) fue clave el bono de recuperación que ya se entregó. Estamos en ese despliegue, pero también se requiere apoyo en la salud mental", enfatizó la subsecretaria.

Para ello, se está trabajando con "duplas psicosociales en conjunto con el Ministerio de Salud para dotar de primeros auxilios de salud mental, pero también de atenciones de manera mucho más permanente", precisó.

Prevención de riesgos sanitarios y retiro de escombros

Otro punto que alertó la autoridad son los desafíos sanitarios, dando como ejemplo que, durante los trabajos de limpieza en las zonas afectadas, se tuvo que "retirar cerca de 10 toneladas de ropa en coordinación con la Seremi de Salud, la PDI y Carabineros, porque se estaba generando un foco de problemas sanitarios en diferentes locaciones".

Actualmente, se trabaja en "la revisión y evitar que lleguen ratones a los diferentes barrios, (también) que estén instalados los procesos de limpieza de los baños químicos, además de avanzar de manera muy veloz en el retiro de escombros".

Estas tareas -dijo Gallegos- requieren una "coordinación importante sobre todo por los traslados de las maquinarias del Ministerio de Obras Públicas".

Más de diez mil kilogramos de vestimenta acumulada fueron removidos para evitar la formación de focos infecciosos, complementado con labores contra plagas y limpieza de servicios básicos. (FOTO: ATON)

Apoyo educativo y coordinación intersectorial

Reconociendo el impacto en los niños y niñas, el Ministerio de Educación definió también ayudas para el futuro ingreso a clases, que incluye becas y apoyo en útiles escolares.

La subsecretaria subrayó que el proceso de recuperación "requiere un proceso de muchos actores donde, sin duda, la coordinación público-privada es fundamental, pero también la coordinación entre los diferentes actores del Estado. El trabajo cotidiano con los municipios, con el Gobierno Regional".

Esto incluye una "expedita coordinación entre el gobierno saliente y también el gobierno entrante" para asegurar la continuidad de los planes.

Gestión de viviendas de emergencias

Respecto al plan de habitabilidad transitoria para las familias afectadas por los incendios, la funcionaria de Servicios Sociales destacó en Cooperativa la diversidad de herramientas disponibles para atender la complejidad de las distintas realidades territoriales.

La estrategia se centra en la "habitabilidad transitoria, que es básicamente darles una solución de un techo temporal, previo a la reconstrucción", precisó Gallegos, valorando el enfoque flexible que permite abordar diversas situaciones, desde barrios consolidados hasta zonas rurales con condiciones territoriales únicas.

La articulación entre estamentos públicos y el sector privado, junto a autoridades salientes y entrantes, resulta fundamental para la continuidad y eficacia de los planes de auxilio y recuperación. (FOTO: ATON)

La subsecretaria explicó que, si bien se ha avanzado en la instalación de viviendas de emergencia, se han presentado desafíos específicos: "Vimos que había algunos problemas en la instalación. Felizmente el sistema que tenemos asegura una garantía para todas aquellas personas que tienen la vivienda de emergencia y, por tanto, se ha ido reparando en la medida que se está identificando también potenciales daños que se pudiesen presentar", aclaró.

Esto incluye la revisión de problemas como goteras en viviendas de emergencia instaladas por Senapred y preocupaciones sobre fundaciones (cimientos de las casas) en localidades como Punta de Parra.

El plan de habitabilidad transitoria, que busca empalmar con la reconstrucción, cuenta con un cronograma definido. Febrero es clave, con la asignación de beneficios y la entrega de las primeras cuotas del bolsillo electrónico, mientras que los bonos de acogida se extenderán hasta abril, con un seguimiento constante del catastro y el daño estructural.

"Nuestro compromiso es habilitar este plan de soluciones de vivienda transitoria para que tengan las familias un techo o una solución para enfrentar el invierno y eventualmente empalmar esto con la reconstrucción", cerró Gallegos.