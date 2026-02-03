Cañete: Juicio por triple crimen de carabineros se extenderá hasta marzo

El Tribunal Penal de Cañete completó su decimoprimera sesión en el juicio oral contra los cuatro acusados del asesinato de los carabineros Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal, ocurrido el 27 de abril de 2024.

Pese a que el crimen se perpetró en la provincia de Arauco (Biobío), la investigación está siendo liderada por la Fiscalía Regional de La Araucanía debido a la complejidad del caso.

El fiscal regional, Roberto Garrido, detalló que el juicio se encuentra en una etapa crucial de exhibición de evidencias, con la que el Ministerio Público busca acreditar la participación de los hermanos Yeferson, Tomás y Felipe Antihuen Santi, junto a Nicolás Rivas Paillao, en la emboscada y posterior homicidio.

"Ya se han desarrollado 11 sesiones del juicio oral y durante este tiempo la Fiscalía ha presentado nueve testigos y 10 peritos", explicó Garrido.

Debido a la vasta cantidad de testimonios y peritajes pendientes, el tribunal ha proyectado que el proceso se prolongue durante los próximos meses.

"El juicio está programado para desarrollarse hasta el mes de marzo. En las semanas que vienen continuaremos haciendo presentación de la prueba de cargo, la que es sometida también a la contrainterrogación de la defensa para poder, desde nuestro punto de vista, seguir avanzando en la acreditación del hecho y en la participación de los imputados en este caso", señaló el persecutor.

Los imputados permanecen bajo estrictas medidas de seguridad mientras se desarrolla el litigio.

Dada la gravedad del triple crimen que conmocionó al país, el Ministerio Público ha solicitado la pena de presidio perpetuo calificado para los responsables.