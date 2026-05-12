Sernac ofició a Panini por incumplimientos en preventa del Album del Mundial 2026

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a Panini Chile S.A. luego de detectar vulneraciones a los derechos de los consumidores, en el marco de la comercialización del producto "Álbum Mundial 2026".

Según dio a conocer el Sernac, se estableció que, pese a la promesa de una entrega prioritaria en un plazo máximo de 15 días hábiles, los productos no han sido despachados, coincidiendo este retraso con la disponibilidad masiva de los mismos artículos en canales de venta física y retail a partir del 1 de mayo.

Asimismo, se observó una deficiencia en el servicio de postventa, dado que las personas reclamaron de forma reiterada la inexistencia de canales de atención operativos, reportando que los números telefónicos no funcionan, los mensajes de WhatsApp no son contestados y los correos electrónicos no reciben respuesta.

Debido a esto, el Sernac ofició a la empresa con el objetivo que entregue, en un plazo de 10 días hábiles administrativos, la fecha de entrega informada y fecha efectiva de entrega.

Además, que se den a conocer los motivos de los retrasos e informe sobre la operatividad de sus canales de atención al cliente.

Y conocer si ofrecerá algún tipo de compensación a los consumidores afectados, detallando la forma y fecha, en caso de que aquello ocurra.