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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Sorteo

El fixture completo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Este miércoles quedó el calendario completo tras el término del repechaje.

El fixture completo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026
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Este miércoles 1 de abril se completó la fase de repechaje de las Clasificatorias, quedando definidos todos los equipos que competirán en el Mundial de Norteamérica 2026.

Del mismo modo, quedó definido de forma completa el fixture del torneo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. 

El partido inaugural será el jueves 11 de junio a las 16:00 horas de Chile (20:00 GMT), mientras que el campeón defensor, Argentina, debutará el martes 16 a las 22:00 (02:00 GMT).

- Revisa el fixture del Mundial 2026 (horario de Chile):

FECHA 1

Jueves 11 de junio

  • México vs. Sudáfrica, 16:00 horas. Grupo A. Estadio Azteca.
  • Corea del Sur vs. República Checa, 23:00 horas. Grupo A. Estadio Guadalajara

Viernes 12 de junio

  • Canadá vs. Bosnia y Herzegovina, 16:00 horas. Grupo B. Estadio Toronto.
  • Estados Unidos vs. Paraguay, 22:00 horas. Grupo D. Estadio Los Angeles

Sábado 13 de junio

  • Australia vs. Turquía, 01:00 horas. Grupo D. Estadio BC Place Vancouver
  • Brasil vs. Marruecos, 19:00 horas. Grupo C. Estadio Boston
  • Haití vs. Escocia, 22:00 horas. Grupo C. Estadio Nueva York-Nueva Jersey
  • Catar vs. Suiza, 16:00 horas. Grupo B. Estadio San Francisco Bay Area

Domingo 14 de junio

  • Alemania vs. Curazao, 14:00 horas. Grupo E. Estadio Philadelphia
  • Países Bajos vs. Japón, 17:00 horas. Grupo F. Estadio Dallas
  • Costa de Marfil vs. Ecuador, 20:00 horas. Grupo E. Estadio Houston
  • Suecia vs. Túnez, 23:00 horas. Grupo F. Estadio Monterrey

Lunes 15 de junio

  • España vs. Cabo Verde, 13:00 horas. Grupo H. Estadio Miami
  • Bélgica vs. Egipto, 16:00 horas. Grupo G. Estadio Los Angeles
  • Arabia Saudita vs. Uruguay, 19:00 horas. Grupo H. Estadio Atlanta
  • Irán vs. Nueva Zelanda, 22:00 horas. Grupo G. Estadio Seattle

Martes 16 de junio

  • Austria vs. Jordania, 01:00 horas. Grupo J. Estadio San Francisco Bay Area
  • Francia vs. Senegal, 16:00 horas. Grupo I. Estadio Nueva York-Nueva Jersey
  • Irak vs. Noruega, 19:00 horas. Grupo I. Estadio Boston
  • Argentina vs. Argelia, 22:00 horas. Grupo J. Estadio Kansas City

Miércoles 17 de junio

  • Portugal vs. RD del Congo, 14:00 horas. Grupo K. Estadio Houston
  • Inglaterra vs. Croacia, 17:00 horas. Grupo L. Estadio Toronto
  • Ghana vs. Panamá, 20:00 horas. Grupo L. Dallas Stadium
  • Uzbekistán vs. Colombia, 23:00 horas. Grupo K. Estadio Azteca

FECHA 2

Jueves 18 de junio

  • República Checa vs. Sudáfrica, 13:00 horas. Grupo A. Estadio Atlanta
  • Suiza vs. Bosnia y Herzegovina, 16:00 horas. Grupo B. Estadio Los Angeles
  • Canadá vs. Catar, 19:00 horas. Grupo B. Estadio BC Place Vancouver
  • México vs. Corea del Sur, 22:00 horas. Grupo A. Estadio Guadalajara

Viernes 19 de junio

  • Turquía vs. Paraguay, 01:00 horas. Grupo D. Estadio San Francisco Bay Area
  • Estados Unidos vs. Australia, 16:00 horas. Grupo D. Estadio Seattle
  • Escocia vs. Marruecos, 19:00 horas. Grupo C. Estadio Boston
  • Brasil vs. Haití, 22:00 horas. Grupo C. Estadio Philadelphia

Sábado 20 de junio

  • Japón vs. Túnez, 01:00 horas. Grupo F. Estadio Monterrey
  • Países Bajos vs. Suecia, 14:00 horas. Grupo F. Estadio Monterrey
  • Alemania vs. Costa de Marfil, 17:00 horas. Grupo E. Estadio Toronto
  • Curazao vs. Ecuador, 21:00 horas. Grupo E. Estadio Kansas City

Domingo 21 de junio

  • España vs. Arabia Saudita, 13:00 horas. Grupo H. Estadio Miami
  • Bélgica vs. Irán, 16:00 horas. Grupo G. Estadio Los Angeles
  • Cabo Verde vs. Uruguay, 19:00 horas. Grupo H. Estadio Atlanta
  • Nueva Zelanda vs. Egipto, 22:00 horas. Grupo G. Estadio BC Place Vancouver

Lunes 22 de junio

  • Argentina vs. Austria, 14:00 horas. Grupo J. Estadio Dallas
  • Francia vs. Irak, 18:00 horas. Grupo I. Estadio Nueva York-Nueva Jersey
  • Noruega vs. Senegal, 21:00 horas. Grupo I. Estadio Philadelphia
  • Jordania vs. Argelia, 00:00 horas*. Grupo J. Estadio San Francisco Bay Area

Martes 23 de junio

  • Portugal vs. Uzbekistán, 14:00 horas. Grupo K. Estadio Houston
  • Inglaterra vs. Ghana, 17:00 horas. Grupo L. Estadio Boston
  • Croacia vs. Panamá, 20:00 horas. Grupo L. Estadio Toronto
  • RD del Congo vs. Colombia, 23:00 horas. Grupo K. Estadio Guadalajara

FECHA 3

Miércoles 24 de junio

  • Escocia vs. Brasil, 19:00 horas. Grupo C. Estadio Miami
  • Marruecos vs. Haití, 19:00 horas. Grupo C. Estadio Atlanta
  • Suiza vs. Canadá, 16:00 horas. Grupo B. Estadio BC Place Vancouver
  • Bosnia y Herzegovina vs. Catar, 16:00 horas. Grupo B. Estadio Seattle
  • República Checa vs. México, 22:00 horas. Grupo A. Estadio Azteca
  • Sudáfrica vs. Corea del Sur, 22:00 horas. Grupo A. Estadio Monterrey

Jueves 25 de junio

  • Ecuador vs. Alemania, 17:00 horas. Grupo E. Estadio Philadelphia
  • Curazao vs. Costa de Marfil, 17:00 horas. Grupo E. Estadio Nueva York-Nueva Jersey
  • Túnez vs. Países Bajos, 20:00 horas. Grupo F. Estadio Dallas
  • Japón vs. Suecia, 20:00 horas. Grupo F. Estadio Kansas City
  • Turquía vs. Estados Unidos, 23:00 horas. Grupo D. Estadio Los Angeles
  • Paraguay vs. Australia, 23:00 horas. Grupo D. Estadio San Francisco Bay Arena

Viernes 26 de junio

  • Noruega vs. Francia, 16:00 horas. Grupo I. Estadio Boston
  • Senegal vs. Irak, 16:00 horas. Grupo I. Estadio Toronto
  • Uruguay vs. España, 21:00 horas. Grupo H. Estadio Houston
  • Cabo Verde vs. Arabia Saudita, 21:00 horas. Grupo H. Estadio Guadalajara
  • Nueva Zelanda vs. Bélgica, 00:00 horas*. Grupo G. Estadio Seattle
  • Egipto vs. Irán, 00:00 horas*. Grupo G. Estadio BC Place Vancouver

Sábado 27 de junio

  • Panamá vs. Inglaterra, 18:00 horas. Grupo L. Estadio Nueva York-Nueva Jersey
  • Croacia vs. Ghana, 18:00 horas. Grupo L. Estadio Philadelphia
  • Colombia vs. Portugal, 20:30 horas. Grupo K. Estadio Miami
  • RD del Congo vs. Uzbekistán, 20:30 horas. Grupo K. Estadio Atlanta
  • Jordania vs. Argentina, 23:00 horas. Grupo J. Estadio Kansas City
  • Argelia vs. Austria, 23:00 horas. Grupo J. Estadio Dallas

DIECISEISAVOS DE FINAL

  • Entre el domingo 28 de junio y viernes 3 de julio

OCTAVOS DE FINAL

  • Entre el sábado 4 y martes 7 de julio

CUARTOS DE FINAL

  • Entre el jueves 9 y sábado 11 de julio

SEMIFINALES

  • Martes 14 y miércoles 15 de julio, 16:00 horas.

TERCER PUESTO

  • Sábado 18 de julio, 18:00 horas. Estadio Miami

FINAL

  • Domingo 19 de julio, 16:00 horas. Estadio Nueva York-Nueva Jersey

 

(*) Por diferencia horaria, en Chile las 00:00 horas corresponden al día siguiente del anunciado

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