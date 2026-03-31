El fixture completo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026
Este miércoles quedó el calendario completo tras el término del repechaje.
Este miércoles quedó el calendario completo tras el término del repechaje.
Este miércoles 1 de abril se completó la fase de repechaje de las Clasificatorias, quedando definidos todos los equipos que competirán en el Mundial de Norteamérica 2026.
Del mismo modo, quedó definido de forma completa el fixture del torneo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.
El partido inaugural será el jueves 11 de junio a las 16:00 horas de Chile (20:00 GMT), mientras que el campeón defensor, Argentina, debutará el martes 16 a las 22:00 (02:00 GMT).
Jueves 11 de junio
Viernes 12 de junio
Sábado 13 de junio
Domingo 14 de junio
Lunes 15 de junio
Martes 16 de junio
Miércoles 17 de junio
Jueves 18 de junio
Viernes 19 de junio
Sábado 20 de junio
Domingo 21 de junio
Lunes 22 de junio
Martes 23 de junio
Miércoles 24 de junio
Jueves 25 de junio
Viernes 26 de junio
Sábado 27 de junio
(*) Por diferencia horaria, en Chile las 00:00 horas corresponden al día siguiente del anunciado