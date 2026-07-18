Tuchel: "Queríamos ganar el Mundial, la cicatriz se quedará" pese al tercer puesto

El alemán Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, reconoció que el tercer puesto obtenido en el Mundial 2026 ante Francia es "una cicatriz que no se va", aunque valoró el esfuerzo del equipo a lo largo del torneo y la consecución del bronce.

"Es la primera medalla desde 1966 y en otro país, además. Espero que los jugadores se sientan orgullosos", afirmó Tuchel en la rueda de prensa.

El DT también expuso que "queríamos llegar a la final y ganar el Mundial. Es muy doloroso cuando no lo consigues. El dolor permanecerá por un tiempo. La cicatriz se quedará. Así es el deporte de alto nivel".

Tuchel continuó recordando la semifinal con Argentina y señaló: "No creo que nada pueda aliviar el dolor que sentimos la otra noche. Esa derrota realmente duele, seré honesto", pero "lo de hoy consistía simplemente en ser profesionales, terminar con fuerza".

De todas formas, el germano valoró a sus dirigidos pues "viajamos miles de kilómetros, con calor, con tiempos extra, con diez, y demostramos que tenemos lo que se requiere. De todo eso hay que estar orgullosos".

Sobre el balance goleador del torneo, reconoció que los seis tantos anotados este sábado le sorprendieron. "Me sorprendió un poco, pero es otro aspecto positivo que podemos añadir a la lista", admitió, en referencia a los 20 goles marcados por Inglaterra a lo largo del Mundial. "La medalla que nos ganamos hoy nos la merecemos. Nos la ganamos", complementó.

Al término del primer tiempo, con el marcador ya muy favorable, Tuchel tuvo un encuentro con Kylian Mbappé, a quien dirigió durante su etapa en el París Saint-Germain: "Fue muy lindo, charlamos un poco. En el descanso no estaba muy contento porque el partido ya había sido bastante alocado, pero fue una charla amigable", comentó.

El técnico también tuvo palabras de elogio para Didier Deschamps, que disputó su último partido como seleccionador de Francia: "Lo único que puedo decir es que es un caballero y un ganador. Qué personalidad, qué gran seleccionador. Nunca conocí a una persona tan humilde y amable; me lo hizo sentir cuando era director técnico en París", señaló Tuchel, que coincidió con el francés en la Ligue 1.