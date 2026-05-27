Van Dijk y De Jong lideran la lista de Países Bajos para el Mundial

El zaguero Virgil Van Dijk y el mediocampista Frenkie de Jong lideran la nómina final del técnico de la selección de Países Bajos, Ronald Koeman, para el Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En la lista destaca el retorno de Marten de Roon, tras más de dos años sin estar convocado, así como la presencia de los debutantes Crysencio Summerville y Mats Wieffer, además de uno de los veteranos, el delantero de Corinthians Memphis Depay.

Entre las ausencias más destacadas figuran las de Stefan de Vrij, Jeremie Frimpong y Lutsharel Geertruida, aunque este estará con el equipo mientras que Koeman y su cuerpo técnico comprueban el estadio físico de Jurrien Timber, que ha sido incluido en la convocatoria pese a llevar dos meses sin jugar.

Países Bajos jugará en el grupo F del Mundial ante Japón el 14 de junio, ante Suecia el 20 y Túnez el 25.

Esta es la lista de Países Bajos

Arqueros

Mark Flekken (Bayer Leverkusen)

Robin Roefs (Sunderland)

Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion)

Defensores

Nathan Aké (Manchester City)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Denzel Dumfries (Inter de Milán)

Jorrel Hato (Chelsea)

Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion)

Jurriën Timber (Arsenal)

Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)

Mediocampistas

Ryan Gravenberch (Liverpool)

Frenkie de Jong (FC Barcelona)

Justin Kluivert (Bournemouth)

Teun Koopmeiners (Juventus)

Marten de Roon (Atalanta)

Guus Til (PSV)

Quinten Timber (Olympique de Marsella)

Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion)

Delanteros