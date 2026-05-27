Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y bruma
Santiago14.0°
Humedad46%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026

Van Dijk y De Jong lideran la lista de Países Bajos para el Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / EFE

En la nómina aparece también el delantero de Corinthians Memphis Depay.

Van Dijk y De Jong lideran la lista de Países Bajos para el Mundial
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El zaguero Virgil Van Dijk y el mediocampista Frenkie de Jong lideran la nómina final del técnico de la selección de Países Bajos, Ronald Koeman, para el Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En la lista destaca el retorno de Marten de Roon, tras más de dos años sin estar convocado, así como la presencia de los debutantes Crysencio Summerville y Mats Wieffer, además de uno de los veteranos, el delantero de Corinthians Memphis Depay.

Entre las ausencias más destacadas figuran las de Stefan de Vrij, Jeremie Frimpong y Lutsharel Geertruida, aunque este estará con el equipo mientras que Koeman y su cuerpo técnico comprueban el estadio físico de Jurrien Timber, que ha sido incluido en la convocatoria pese a llevar dos meses sin jugar.

Países Bajos jugará en el grupo F del Mundial ante Japón el 14 de junio, ante Suecia el 20 y Túnez el 25.

Esta es la lista de Países Bajos

Arqueros

  • Mark Flekken (Bayer Leverkusen)
  • Robin Roefs (Sunderland)
  • Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion)

Defensores

  • Nathan Aké (Manchester City)
  • Virgil van Dijk (Liverpool)
  • Denzel Dumfries (Inter de Milán)
  • Jorrel Hato (Chelsea)
  • Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion)
  • Jurriën Timber (Arsenal)
  • Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)

Mediocampistas

  • Ryan Gravenberch (Liverpool)
  • Frenkie de Jong (FC Barcelona)
  • Justin Kluivert (Bournemouth)
  • Teun Koopmeiners (Juventus)
  • Marten de Roon (Atalanta)
  • Guus Til (PSV)
  • Quinten Timber (Olympique de Marsella)
  • Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion)

Delanteros

  • Brian Brobbey (Sunderland)
  • Memphis Depay (Corinthians)
  • Cody Gakpo (Liverpool)
  • Noa Lang (Galatasaray)
  • Donyell Malen (AS Roma)
  • Tijjani Reijnders (Manchester City)
  • Crysencio Summerville (West Ham United)
  • Wout Weghorst (Ajax)

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada