Van Dijk y De Jong lideran la lista de Países Bajos para el Mundial
En la nómina aparece también el delantero de Corinthians Memphis Depay.
En la nómina aparece también el delantero de Corinthians Memphis Depay.
El zaguero Virgil Van Dijk y el mediocampista Frenkie de Jong lideran la nómina final del técnico de la selección de Países Bajos, Ronald Koeman, para el Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
En la lista destaca el retorno de Marten de Roon, tras más de dos años sin estar convocado, así como la presencia de los debutantes Crysencio Summerville y Mats Wieffer, además de uno de los veteranos, el delantero de Corinthians Memphis Depay.
Entre las ausencias más destacadas figuran las de Stefan de Vrij, Jeremie Frimpong y Lutsharel Geertruida, aunque este estará con el equipo mientras que Koeman y su cuerpo técnico comprueban el estadio físico de Jurrien Timber, que ha sido incluido en la convocatoria pese a llevar dos meses sin jugar.
Países Bajos jugará en el grupo F del Mundial ante Japón el 14 de junio, ante Suecia el 20 y Túnez el 25.
Esta es la lista de Países Bajos
Arqueros
Defensores
Mediocampistas
Delanteros