Kate Douglass batió el récord mundial femenino de 50 metros estilo libre de natación

La estadounidense Kate Douglass, campeona olímpica de 200 metros pecho en los Juegos de París 2024, batió el récord mundial de los 50 metros libres femeninos en la Series Pro Swim celebradas en Indianápolis.

La nueva marca quedó establecida en 23.59 segundos, bajándole dos centésimas al registro de la sueca Sara Sjöström (23.61), que se remontaba a los Mundiales de Fukuoka 2023.

Douglass, de 24 años, ya poseía el récord de su país con 23.91, el mismo registro que Gretchen Walsh, segunda de la competencia en Indianápolis con 23.78.

Además, Douglass también se convirtió en la primera nadadora en bajar de la barrera de 23.60 segundos en piscina larga.

"Es increíble. Estoy en shock, no sé qué decir. Esperaba mejorar mi tiempo y romper el récord de Estados Unidos, pero esto es mucho más rápido de lo que jamás hubiera imaginado", dijo Douglass a la NBC al terminar la competición.