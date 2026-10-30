Chilevisión transmitirá los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Chilevisión y sus plataformas digitales transmitirán los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, cuya ceremonia inaugural se realizará este sábado 31 de octubre, desde las 14:45 horas de Chile. El evento marcará un hito para el deporte mundial, ya que será la primera vez que una competencia olímpica de los cinco anillos se desarrolle en territorio africano.

La cuarta edición de la cita reunirá a más de 2.600 deportistas de 204 países en Senegal. La transmisión de la ceremonia inaugural se realizará desde el Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Además, el canal emitirá nuevamente los Juegos el domingo 1 de noviembre, desde las 14:45 horas.

El Team Chile estará representado por 18 deportistas en distintas disciplinas. La delegación nacional tendrá como abanderados a la nadadora Laura Fingerhuth, de 17 años, y al voleibolista Gael Arias, de 16, quienes encabezarán la representación chilena en esta competencia juvenil internacional.