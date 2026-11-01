El Team Chile de vóleibol playa avanzó a octavos en los Juegos Olímpicos de la Juventud

El Team Chile aseguró su presencia en los octavos de final del vóleibol playa masculino en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, gracias a la clasificación conseguida por la dupla de Gael Arias y Francisco Farías.

El binomio nacional timbró su boleto a la ronda de los 16 mejores tras vencer por la mañana a los sudafricanos Evra King y Duncan Davids por 21-13 y 21-10, cerrando su participación en el Grupo B durante la tarde con un tropiezo ante los noruegos Karlsen y Ringoen por 21-19 y 21-12.

Con un saldo de dos victorias y una derrota en la fase inicial, los chilenos se medirán este lunes 2 de noviembre desde las 11:00 horas (14:00 GMT) ante los senegaleses Mouhamed Sibide y Souleymane Seck buscando acceder a los cuartos de final.

La jornada dominical de la delegación también registró el noveno lugar de Renato Silva en Changquan dentro de la prueba combinada de wushu, mientras que la tenimesista Catalina Ramírez definirá este lunes su continuidad en el certamen tras acumular un triunfo y una caída en su zona.