Colo Colo y Puerto Montt dan cierre a su historiada revancha de Copa Chile

Después de dos suspensiones por las lluvias en la capital, Colo Colo y Deportes Puerto Montt saltarán nuevamente a la cancha este lunes 2 de noviembre en el Monumental, a partir de las 19:00 horas (22:00 GMT), para disputar los 45 minutos pendientes de la revancha por los cuartos de final de la Copa Chile.

El encuentro se retomará desde el inicio del complemento, con la cuenta 1-0 favorable para la escuadra dirigida por Fernando Ortiz gracias a la solitaria diana de Javier Correa anotada a los 11 minutos en el pasado 6 de octubre.

Con este resultado parcial y el 1-0 obtenido en la ida en Chinquihue, el "popular" ostenta una ventaja de 2-0 en el global. Además, los "albos" llegan con la moral por las nubes tras arrollar por 6-1 a Universidad de Concepción en la Liga de Primera para acariciar el título.

En contraste, la visita afronta el compromiso obligado a marcar al menos dos tantos forzar los penales, con el aliciente de llegar descansados tras la postergación de su cruce liguero ante Cobreloa y de haberse librado tras una desafiliación en la Liga de Ascenso.

Con el arbitraje de Francisco Soriano, el compromiso que definirá al rival de O'Higgins en semifinales lo podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

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