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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Colo Colo y Puerto Montt dan cierre a su historiada revancha de Copa Chile

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "cacique" tiene una ventaja de 2-0 en el global y buscará asegurar el paso a semifinales.

Colo Colo y Puerto Montt dan cierre a su historiada revancha de Copa Chile
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Después de dos suspensiones por las lluvias en la capital, Colo Colo y Deportes Puerto Montt saltarán nuevamente a la cancha este lunes 2 de noviembre en el Monumental, a partir de las 19:00 horas (22:00 GMT), para disputar los 45 minutos pendientes de la revancha por los cuartos de final de la Copa Chile.

El encuentro se retomará desde el inicio del complemento, con la cuenta 1-0 favorable para la escuadra dirigida por Fernando Ortiz gracias a la solitaria diana de Javier Correa anotada a los 11 minutos en el pasado 6 de octubre.

Con este resultado parcial y el 1-0 obtenido en la ida en Chinquihue, el "popular" ostenta una ventaja de 2-0 en el global. Además, los "albos" llegan con la moral por las nubes tras arrollar por 6-1 a Universidad de Concepción en la Liga de Primera para acariciar el título.

En contraste, la visita afronta el compromiso obligado a marcar al menos dos tantos forzar los penales, con el aliciente de llegar descansados tras la postergación de su cruce liguero ante Cobreloa y de haberse librado tras una desafiliación en la Liga de Ascenso.

Con el arbitraje de Francisco Soriano, el compromiso que definirá al rival de O'Higgins en semifinales lo podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

Revisa el cuadro completo de la Copa Chile:

COPA CHILE - CUADRO COMPLETO
Octavos
Coquimbo Unido224
Cobreloa112
U. Católica10(2)
Unión La Calera10(4)
D. Antofagasta145
D. Iquique112
U. de Chile112
Everton011
Colo Colo011
Audax Italiano000
Ñublense022
D. Puerto Montt213
D. Santa Cruz112
O'Higgins235
D. Concepción426
Curicó Unido000
Cuartos
Coquimbo Unido   
Unión La Calera   
D. Antofagasta2  
U. de Chile0  
Colo Colo1  
D. Puerto Montt0  
O'Higgins123
D. Concepción000
Semifinal
Por definir   
Por definir   
Por definir   
O'Higgins   
Final
Por definir   
Por definir   

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