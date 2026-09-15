Josefa Ramos brilló en el patinaje artístico con 15 años y sumó oro para el Team Chile en Santa Fe

La patinadora nacional Josefa Ramos tuvo una jornada consagratoria en Santa Fe, Argentina, tras adjudicarse la medalla de oro en el patinaje artístico, sumando la cuarta presea dorada para la delegación del Team Chile en los Juegos Sudamericanos 2026.

Con apenas 15 años, la deportista oriunda de Coquimbo completó una destacada actuación en el programa libre que, sumada a su presentación en el programa corto, le permitió totalizar 165,93 puntos, superando a sus rivales y quedándose con el primer lugar por una diferencia de casi 20 unidades.

De esta manera, Ramos ratificó el gran momento deportivo que atraviesa a nivel internacional, respaldado por sus recientes podios en Copas del Mundo junior y su consolidación dentro del top 10 del ranking planetario juvenil.

Esta es la cuarta medalla de oro de la delegación nacional luego de lo hecho por Catalina Vidaurre (ciclismo de montaña), Angel Inostroza (esports) y Aranza Villalón (contrarreloj en ruta).