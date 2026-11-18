La Organización Deportiva Sudamericana (Odesur) anunció oficialmente este jueves a la Región del Biobío como sede de los Juegos Sudamericanos 2030.

El anuncio oficial fue realizado por el Comité Ejecutivo de Odesur, encabezado por el argentino Mario Moccia, presidente de la organización.

La confirmación de Biobío como sede desató los festejos de las autoridades, que hicieron un evento frente a la sede del Gobierno Regional (GORE), con la presencia del gobernador Sergio Giacaman y el ministro del Deporte, Francisco Riveros.

"Serán los mejores juegos de la historia", señaló el gobernador Giacaman.

Los Odesur 2030 será la tercera vez que se celebran en Chile, y la primera vez que se realizarán fuera de la Región Metropolitana.

Los primeros Odesur que se realizaron en Chile fueron en 1986, y la última vez fue 2014, ambas en Santiago.

En los Juegos Sudamericanos 2030 competirán 15 delegaciones en 36 disciplinas, y se espera una fecha oficial por parte de las autoridades de Odesur.

En los pasados Juegos de Santa Fe 2026, este año, el Team Chile terminó en el cuarto lugar del medallero, con 49 oros y 175 preseas en total.