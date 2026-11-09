Santiago 2027 encendió sus motores: Inauguraron los Juegos Preparatorios de Olimpiadas Especiales

En una emotiva ceremonia que reunió a cerca de 700 atletas provenientes de ocho países, se dio inicio oficial este domingo en el Court Central del Parque Estadio Nacional a los Juegos Preparatorios de Olimpiadas Especiales, certamen que constituye el principal examen operativo con miras a los Juegos Mundiales de Santiago 2027, la primera cita de este movimiento global en disputarse en América Latina.

La jornada inaugural contó con el colorido desfile de las comitivas internacionales de Hong Kong, China Taipéi, Malta, Eslovaquia, Canadá, Paraguay y Puerto Rico, cerrando con el masivo ingreso de la delegación de Olimpiadas Especiales Chile, integrada por deportistas de 15 regiones del país. Posteriormente, el público disfrutó de un cuadro artístico encabezado por la cantautora Pascuala Ilabaca, el actor Felipe Contreras y los atletas nacionales Teresita Lira y Gonzalo Escobar.

El acto protocolar tuvo además un solemne componente cívico, ya que el pabellón nacional fue izado a media asta en señal de respeto por el duelo oficial tras el fallecimiento del destacado cineasta chileno Sebastián Lelio. Asimismo, los jueces y deportistas proclamaron el emblemático juramento del movimiento: "Quiero ganar. Pero si no puedo ganar, quiero ser valiente en el intento".