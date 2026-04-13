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Tópicos: Deportes | Paralímpicos | Deportistas Chilenos

Alexander Cataldo cosechó su segundo título de la temporada en Houston

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El número uno de Chile volvió a meterse entre los 15 mejores del orbe.

Alexander Cataldo cosechó su segundo título de la temporada en Houston
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El tenista chileno Alexander Cataldo (16° del mundo) se consagró campeón del ITF 100 de Houston 2026 tras un gran desempeño en la final, donde derrotó al local Conner Stroud (23°) por 6-3 y 7-5 en la ciudad texana.

El chileno, que llegaba como primer sembrado del torneo, confirmó su favoritismo imponiendo su juego ante el segundo sembrado en un partido muy disputado.

Este es su segundo título de la temporada, sumando el conseguido en el 175 de Santiago a finales de marzo, y el número 40 de su carrera profesional.

Además, el oriundo de Antofagasta escaló una posición en el Ranking Mundial ITF para situarse top 15.

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