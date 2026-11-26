El deporte nacional se encuentra de luto luego de confirmarse el fallecimiento del exseleccionado chileno de para atletismo Patricio Bravo, sensible pérdida que fue informada oficialmente por el Comité Paralímpico de Chile (Copachi).

A través de un comunicado, el Copachi y todo el Movimiento Paralímpico Chileno expresaron su profundo pesar por el deceso del exdeportista y extendieron sus más sentidas condolencias a sus familiares y cercanos en este difícil momento.

Desde la entidad resaltaron además el aporte y la trayectoria de Bravo representando al país, recordando de manera especial su actuación en los primeros Juegos Parasuramericanos Santiago 2014, certamen en el que obtuvo la medalla de bronce en la prueba de los 200 metros de la categoría T53.

"A lo largo de su trayectoria, Patricio defendió con orgullo los colores de Chile y fue parte de un hito para el desarrollo del deporte paralímpico nacional", destacó el organismo al despedir al exatleta, asegurando que su legado permanecerá en la memoria de la disciplina.