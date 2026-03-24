Robinson Méndez anunció su retiro de la alta competencia en el deporte paralímpico

El deportista paralímpico Robinson Méndez anunció su retiro de la alta competencia, poniendo fin a una trayectoria de décadas marcada por la superación personal, la representación internacional de Chile y el protagonismo en dos disciplinas.

A través de sus redes sociales, el extenista en silla de ruedas y paracanoísta comunicó que cierra "un capítulo" de su vida, aunque dejó en claro que no se alejará del deporte.

En su mensaje, Méndez repasó una historia que partió con una infancia humilde y con el sueño de convertirse en futbolista, hasta que una bala perdida cambió su destino para siempre. Desde ahí encontró en la silla de ruedas una nueva oportunidad y en el deporte una razón para seguir adelante, lo que lo llevó a defender al país durante casi dos décadas, ser número uno de Chile por años, disputar cuatro Juegos Paralímpicos y conquistar múltiples títulos internacionales antes de reinventarse en el paracanotaje.

El para deportista también dedicó palabras de agradecimiento a su familia, a la Teletón, al Team ParaChile, al IND, a sus entrenadores, auspiciadores y a su círculo más cercano. En especial, destacó a su compañera de vida, Karima, y a su hija Eloísa, a quien definió como el mayor triunfo de su vida y el motor de todo lo que hizo y seguirá haciendo.

Méndez explicó además que esta decisión fue largamente pensada y que uno de los factores centrales pasa por su presente familiar. Según comentó en un registro difundido por el IND, hoy está viviendo algo que siempre soñó: ser padre, y por eso quiere estar presente en cada momento importante de la vida de su hija, tras casi 30 años de carrera entregándolo todo por el deporte y por el país.

El retiro tuvo además un cierre cargado de simbolismo. El exdeportista recibió un homenaje de Colo Colo, el club de sus amores, y remarcó que no podía despedirse en otro sitio que no fuera el lugar donde nació gran parte de sus sueños. Así, eligió el Monumental para bajar el telón de su carrera, con la emoción de su familia y con el recuerdo de una vida marcada por la resiliencia.

Pese al fin de su etapa como competidor, Robinson Méndez seguirá vinculado de lleno al alto rendimiento. El propio exseleccionado adelantó que continuará aportando al desarrollo del deporte paralímpico como Secretario Ejecutivo del Plan Paralímpico, impulsando a nuevas generaciones y devolviendo, desde otro rol, todo lo que el deporte le entregó.