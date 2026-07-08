Team ParaChile supera la meta de los 10 oros a falta de ocho jornadas para el cierre de Valledupar 2026

A falta de ocho jornadas para el final de los Juegos Parasuramericanos de Valledupar, el Team ParaChile ya superó la cantidad de medallas de oro que logró en Santiago 2014, alcanzando así uno de sus principales objetivos en esta cita deportiva.

El triunfo en individuales de los paratenimesistas nacionales Luis Flores, Tamara Leonelli, Andrés Beroíza y Manuel Echaveguren elevó a 11 el número de medallas doradas, lo que le permitió al Team ParaChile superar los 10 ganados hace 12 años en los primeros Juegos Parasuramericanos.

"Estamos muy contentos con lo que está pasando aquí en Colombia. Nuestros deportistas nunca nos dejan de sorprender y ahora han alcanzado la meta cuando aún faltan la mitad de las jornadas para el final. Nos llena de orgullo ver que en cada evento que afrontamos, vamos superando nuestras metas e imponiendo nuevos récords en participación y medallas", dijo el presidente del Comité Paralímpico de Chile Sebastián Villavicencio.

Con 16 medallas en total y con un desglose de ocho oros, tres platas y cinco bronces, el Team ParaChile de para tenis de mesa es la selección que marcó hasta el momento la mejor actuación de Chile en Valledupar 2026.

Los dirigidos por Francisco Carrasco fueron protagonistas en todas las clases y lograron la medalla de oro en cuatro pruebas del dobles y en otras cuatro de la competencia individual.

LAS MEDALLAS DEL TEAM PARACHILE

ORO

1-Matías Mansilla y Elías Tello / para ciclismo – Tándem - Gran Fondo.

2-Juan Carlos Garrido / para powerlifting - Categoría -59 kg.

3-Camila Campos / para powerlifting - Categoría -55 kg.

4-Ailyn Espinoza y Joseline Yévenes/ para tenis de mesa - Dobles WD14-20.

5-Manuel Echaveguren y Joseline Yévenes/ para tenis de mesa - Dobles XD14-20.

6-Manuel Echaveguren y Claudio Bahamondes / para tenis de mesa - Dobles MD18.

7-Ignacio Torres y José Cerpa / para tenis de mesa - Dobles MD14.

8-Luis Flores / para tenis de mesa – Clase 1-2

9-Tamara Leonelli / para tenis de mesa – Clase 4-5

10-Andrés Beroíza / para tenis de mesa – Clase 8

11-Manuel Echaveguren / para tenis de mesa – Clase 9-10

PLATA

1-Tamara Leonelli y Maximiliano Rodríguez / para tenis de mesa - Dobles XD10.

2-Julie Grillé / para powerlifting - Categoría -67 kg.

3-Matías Reveco / para powerlifting - Categoría -80 kg.

4-Marion Serrano / para powerlifting - Categoría -86 kg.

5-Juan Carlos Garrido, Javier Jiménez y Marion Serrano/ para powerlifting– Eq. Mixto.

6-Armin Rozas / para tenis de mesa / Clase 11

7-Ignacio Torres / para tenis de mesa / Clase 6-7

BRONCE