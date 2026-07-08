IPC de junio se mantuvo sin variación: inflación anual llegó a 4,3%

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0,0% en junio de 2026, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Con este resultado, la inflación acumulada en el año llega a 2,8%, mientras que a 12 meses se ubica en 4,3%.

Según explicó el reporte, ocho de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, cuatro presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia.

Entre las divisiones con aumentos en sus precios, destacó transporte (-1,3%) con -0,181pp. Las restantes divisiones que influyeron negativamente contribuyeron en conjunto con -0,273pp.

De las divisiones que consignaron alzas, destacó alimentos y bebidas no alcohólicas (0,8%), que presentó una incidencia de 0,169pp.

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