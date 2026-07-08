IPC de junio se mantuvo sin variación: inflación anual llegó a 4,3%
El transporte registró la mayor baja, mientras que los alimentos marcaron al alza.
El transporte registró la mayor baja, mientras que los alimentos marcaron al alza.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0,0% en junio de 2026, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Con este resultado, la inflación acumulada en el año llega a 2,8%, mientras que a 12 meses se ubica en 4,3%.
Según explicó el reporte, ocho de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, cuatro presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia.
Entre las divisiones con aumentos en sus precios, destacó transporte (-1,3%) con -0,181pp. Las restantes divisiones que influyeron negativamente contribuyeron en conjunto con -0,273pp.
De las divisiones que consignaron alzas, destacó alimentos y bebidas no alcohólicas (0,8%), que presentó una incidencia de 0,169pp.
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