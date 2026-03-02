Síguenos:
Comité Paralímpico: Conflicto en Medio Oriente "afecta" a los Juegos de Milano-Cortina

Se informó un trabajo activo para "garantizar que el evento continúe sirviendo como plataforma para la inclusión social".

El Comité Paralímpico Internacional (IPC) emitió un comunicado en el que asegura que está "evaluando el impacto" de la escalada bélica en Medio Oriente y reconoció que el cierre del espacio aéreo de algunos países en la zona "afecta" a la llegada de deportistas a Italia para los Juegos de invierno en Milano-Cortina, que se celebrarán del 6 al 15 de marzo.

El IPC está siguiendo de cerca la situación de los ataques con misiles entre Irán, Israel y las bases estadounidenses en la región, y está "recopilando, confirmando y evaluando la información disponible para determinar el impacto" en los Juegos.

"Reconocemos que esta situación afecta no solo a los Comités Paralímpicos Nacionales que compiten en los Juegos, sino también a nuestros miembros en general. Pensamos primero en el impacto en las personas y nos solidarizamos con los afectados", subrayan.

"Con respecto a la competición, estamos evaluando el impacto en las operaciones de los Juegos, en particular en los viajes, mientras mantenemos un enfoque claro en brindar los mejores Juegos Paralímpicos de Invierno y garantizar que el evento continúe sirviendo como plataforma para impulsar la inclusión social de los 1.300 millones de personas con discapacidad en el mundo", señalan.

"Muchos equipos ya se encuentran en Europa entrenando o realizando campamentos, pero el cierre del espacio aéreo en Medio Oriente está afectando la llegada de algunas partes interesadas. Preferimos no comentar sobre la situación de las delegaciones o partes interesadas individuales en este momento, pero podemos garantizar que estamos trabajando diligentemente con Milano-Cortina 2026 para encontrar soluciones para los afectados", apuntan.

Para el IPC, los Juegos Paralímpicos son "el evento cumbre del movimiento Paralímpico y la principal prioridad es que los atletas paralímpicos ocupen un lugar central mientras brindamos unos Juegos seguros, protegidos y espectaculares en los impresionantes lugares de Italia".

