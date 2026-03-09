Nicolás Bisquertt hizo historia al ganar el primer diploma paralímpico de invierno para Chile

El para esquiador chileno Nicolás Bisquertt-Hudson hizo historia este lunes al obtener el primer diploma olímpico invernal para Chile tras finalizar octavo en la prueba de supergigante de los Juegos Paralímpicos de Cortina d'Ampezzo.

El deportista registró un tiempo de 1'16''40 que lo posicionó entre los mejores del mundo en la especialidad.

El representante nacional de Rengo superó sus registros anteriores en PyeongChang 2018 y Beijing 2022, donde consiguió novenos puestos. En esta oportunidad, la competencia la ganó el neerlandés Jeroen Kampschreur, en un certamen que contó con veinticuatro atletas de alto rendimiento en el imponente escenario montañoso de los Dolomitas.

La carrera de Nicolás Bisquertt-Hudson en el esquí comenzó tras un accidente en moto durante 2012 que le provocó una fractura de columna. El joven se integró a la Fundación Andes Mágico en el centro de esquí Portillo, lugar donde inició su preparación técnica bajo la guía del entrenador chileno Carlos Torres, debutando en la élite internacional con solo 19 años de edad.

"Estoy muy contento por ganar un diploma que no tenía y muy feliz de seguir avanzando en los resultados en mis terceros Juegos Paralímpicos", expresó el para deportista nacional al finalizar su participación en Cortina d'Ampezzo.

El equipo técnico, liderado actualmente por el estratego Diego León, destacó la progresión del atleta tras sus medallas en el Mundial de 2024 y los Juegos Mundiales Universitarios de 2025.

El calendario para el esquiador de Chile continúa este martes 10 de marzo con la prueba de combinada. Posteriormente, Nicolás Bisquertt-Hudson enfrentará el gigante el viernes 13 y cerrará su participación en Italia con el eslalon el próximo domingo 15, buscando ampliar su cosecha histórica en los Estadios naturales de nieve de Europa.