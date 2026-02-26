Bárbara Hernández defenderá su corona en el Mundial de Natación de Aguas Gélidas en Finlandia

Bárbara Hernández Huerta, reconocida internacionalmente como "La Sirena del Hielo", ya se encuentra en Finlandia para competir en el VII Mundial de Natación de Aguas Gélidas, certamen que reunirá a los mejores nadadores del mundo en esta exigente disciplina y donde la chilena buscará defender su título.

La nadadora extrema competirá el martes 3 de marzo en los 200 metros libres y el miércoles 4 de marzo en los 450 metros libres, en aguas cercanas al punto de congelación y con temperaturas ambientales bajo cero, condiciones que convierten a este campeonato en uno de los más duros del calendario deportivo internacional.

"Este campeonato es un desafío físico y mental enorme, pero también una oportunidad para volver a demostrar que el cuerpo puede adaptarse a condiciones extremas con disciplina, preparación y respeto por la naturaleza. Voy con la convicción de competir al más alto nivel y seguir llevando el mensaje de cuidado de los océanos y los hielos al mundo", afirmó la nadadora.

Hernández llega a este nuevo desafío respaldada por una destacada actuación en la edición anterior, realizada en enero de 2025 en Molveno, Italia, donde conquistó cuatro medallas: dos de oro, una de plata y un bronce, reafirmando su liderazgo global en la natación en aguas gélidas.

En esa ocasión, obtuvo el primer lugar en las pruebas de 500 metros y 1 kilómetro estilo libre, en aguas a 1 °C, además de una medalla de plata en el Relevo Mixto Vip 4x50 junto a nadadores de Austria y Francia, y el bronce en los 50 metros espalda.

Más allá de sus resultados deportivos, la trayectoria de Hernández destaca por su compromiso con la visibilización del derretimiento de los hielos y el impacto del cambio climático, utilizando el deporte extremo como una plataforma de concientización ambiental a nivel global.

Sobre Bárbara Hernández:

Bárbara Hernández Huerta es una nadadora extrema chilena especializada en natación en aguas gélidas y ultra maratones acuáticas sin traje de neopreno. Es la única chilena y sudamericana en completar el desafío Ocean's Seven y la primera persona chilena en alcanzar la Triple Corona de la natación en aguas abiertas.

Fue reconocida en el Ice Swimming Hall of Fame y será inducida al Marathon Swimming Hall of Fame (Clase 2026), cuya ceremonia se realizará en mayo en San Diego, Estados Unidos. Posee cuatro Récords Guinness por travesías en Cabo de Hornos, la Antártica y Puerto Natales, incluyendo el nado más extenso realizado por una mujer en aguas gélidas a nivel mundial.