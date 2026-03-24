Marcelo Jiménez volvió al podio con un tercer lugar en el arranque del Ranking Nacional 2026

Marcelo Jiménez protagonizó uno de los regresos más destacados del fin de semana en la primera fecha del Ranking Nacional 2026, disputada el 21 y 22 de marzo en el Skatepark del Parque Estadio Nacional, en Santiago.

El skater nacional logró el tercer lugar en la categoría Park y sumó además un cuarto puesto en Street, en un inicio de temporada marcado por la exigencia y por la necesidad de acumular puntos de cara a futuras competencias internacionales.

El retorno del rider tuvo un valor adicional, ya que llegó a la cita después de recuperarse de un esguince de ligamento en la rodilla y sin haber podido entrenar previamente.

Pese a ese complejo contexto, mostró experiencia, capacidad de adaptación y temple competitivo para meterse entre los mejores de ambas modalidades.

"Fui sin expectativas porque aún no estoy en mi cien por ciento por la lesión. Esta era de alguna manera la prueba de fuego para volver a andar. No había practicado nada y llegué directo a competir. Quedé súper contento porque pude obtener el tercer lugar en Park y en Street quedé cuarto. Fue un fin de semana muy intenso, pero me deja tranquilo y feliz porque estos campeonatos son de acumulación de puntos en el ranking", comentó.

La fecha inaugural del Ranking Nacional 2026 forma parte del circuito clasificatorio hacia los Juegos Sudamericanos, el Mundial de Roma y la primera fase del camino olímpico, por lo que el resultado de Marcelo Jiménez toma especial relevancia en el inicio del año. En la categoría Bowl, en tanto, el primer lugar quedó en manos del joven Luis Ramírez, de 16 años, mientras que Martín Jaque terminó en la segunda posición, en una muestra del buen nivel y de la proyección que exhibe actualmente el skate chileno.