Senado entregó medalla a Bárbara Hernández por sus éxitos deportivos en aguas gélidas

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón, junto al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, senador Iván Moreira, entregaron una medalla de reconocimiento de la Cámara Alta a la destacada nadadora chilena Bárbara Hernández, en homenaje a su trayectoria deportiva y a sus logros internacionales en el nado de aguas abiertas y gélidas.

Hernández representó a Chile en múltiples desafíos de alto rendimiento, con récords y marcas que la posicionan entre las mejores nadadoras del mundo en su especialidad, llevando el nombre del país a escenarios deportivos internacionales.

En la ceremonia, el presidente del Senado destacó que "es la mejor deportista que tenemos hoy, lo que hace es impresionante", subrayando que se trata de una disciplina que muchas veces no recibe el reconocimiento que merece. "Cruzar el Canal de la Mancha 27 horas continuas, dos veces; haber roto récord Guinness varias veces y estar en el top de las nadadoras del mundo es un orgullo", señaló.

Asimismo, Ossandón enfatizó el impacto que la nadadora genera para la imagen país: "La medalla que hoy le dimos es nada respecto a lo que ella realmente le entrega al país. Ella lleva la imagen de Chile a todo el mundo y eso es impagable. A ella la reconocen en todo el mundo, pero en Chile eso no siempre pasa".

Finalmente, valoró su esfuerzo y disciplina como ejemplo para las nuevas generaciones: "Es una mujer de un temperamento y valentía encomiable. Se tira al agua con su traje de baño y sus lentes, sin usar grasa en el cuerpo ni nada. Es solo tesón y constancia, algo que es un ejemplo para todos los niños del país".

La voz de la "Sirena de Hielo"

"Recibir este reconocimiento es profundamente significativo para mí. Ha sido un camino largo y muchas veces solitario, por eso valoro especialmente que desde Chile se reconozca el esfuerzo, la constancia y lo que significa representar al país en escenarios internacionales", dijo la nadadora.

"Agradezco a mi familia, equipo, a cada persona y auspiciador que ha hecho posible esta carrera", agregó Bárbara Hernández.