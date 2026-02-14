Dentro del Top 30: Tomás Holscher destacó en su debut olímpico en Milano-Cortina

El joven esquiador nacional Tomás Holscher, de 18 años, hizo su estreno en unos Juegos Olímpicos de Invierno con una gran actuación este sábado, en el Slalom Gigante del megaevento en la zona de Milano-Cortina, Italia.

Holscher, quien tomó el cupo dejado por el lesionado Henrik Von Appen, cerró el Top 30 de una prueba con 69 competidores completando el día, de un total de 81 que estaban en planilla.

El nacional abrió el día con el puesto 34 de la primera carrera (1:19.92), para luego subir cuatro ubicaciones en la serie definitiva, donde su cronómetro fue de 1:13.57.

Además fue una jornada histórica para Latinoamérica, pues el brasileño Lucas Pinheiro logró el oro y la primera medalla para la región, gracias a un tiempo total de 2:25.00 entre ambas series, que le permitió superar a los suizos Marco Odermatt (+0.58) y Loic Meillard (+1.17).

Ahora, Tomás Holscher tendrá que alistar su segunda prueba en Milano-Campana: El Slalom tradicional, a disputarse este lunes 16 de febrero.