Lindsey Vonn sufrió dura caída en el descenso alpino olímpico de Milán-Cortina

La estadounidense Lindsey Vonn, que competía pese a una serie y reciente lesión, sufrió una fuerte caída durante el desarrollo del descenso femenino de esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo.

Vonn, de 41 años y una de las figuras de los Juegos, competía prácticamente sin rodillas, pues hace apenas una semana tuvo rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, mientras que la izquierda está hecha de titanio.

La medallista de oro en Vancouver 2010 había sorprendido el sábado con el tercer tiempo en el segundo entrenamiento. Lamentablemente, este domingo cayó tras un salto en la parte alta -en el primero de los cinco sectores- de la pista Tofana.

El descenso se interrumpió de inmediato y la también doble campeona del mundo en 2009 debió ser evacuada de la pista en helicóptero para trasladarse hasta un centro asistencial.

En el momento de la caída de Lindsey, lideraba la prueba su compatriota Breezy Johnson, actual campeona mundial de la disciplina, con cuatro centésimas de ventaja sobre la alemana Emma Aicher.

Considerando el estado de ambas rodillas todo apunta a un desafortunado adiós de Vonn a la cita de los anillos.