Bad Bunny anticipó su show en el Super Bowl: Será una gran fiesta y llevaré mucho de mi cultura

Anticipando lo que será su espectáculo en el escenario del Super Bowl, el artista puertorriqueño Bad Bunny dio indicios de los trece minutos que lo tendrán presentándose en Estados Unidos tras consagrarse con el Grammy al Mejor Álbum del Año.

"Solo quiero que la gente se divierta, será una gran fiesta, y haré lo que siempre espera de mí. Eso es lo que quiero llevar, y por supuesto mucho de mi cultura, indicó en una conferencia de prensa celebrada este jueves en San Francisco.

En esa misma tónica, Benito Martínez Ocasio aclaró que: "Tendré muchos invitados, que van a ser mi familia y toda la comunidad latina alrededor del mundo. No quiero destripar nada, la gente solo se tiene que preocupar de bailar".

Visiblemente emocionado, el intérprete de éxitos como "DtMF" reveló quién estará más presente en sus pensamientos en los días previos al Super Bowl: "Mi madre siempre ha creído que yo era capaz de todo, pero sobre todo, de que soy una buena persona", concluyó.