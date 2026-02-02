El Estadio "Santiago Bernabéu volverá a ser sede de un partido de la NFL

El Estadio "Santiago Bernabéu", recinto donde Real Madrid ejerce su localía, volverá a ser sede este año de un partido de fútbol americano por la fase regular de la NFL.

La NFL no concretó cuántos partidos incluye el nuevo convenio, ni que equipos jugarán este año tras la primera experiencia que protagonizaron Miami Dolphins y Washington Commanders el 16 de noviembre de 2025 ante 78.610 espectadores.

"El NFL Madrid Game 2025 en el Bernabéu fue un momento clave para este deporte en España y estamos encantados de confirmar que volveremos a disputar un partido de temporada regular en 2026 dentro de un pacto multianual", señaló Rafa De los Santos, director de la NFL en España.

Además de Madrid, la NFL celebrará partidos de temporada regular este año en Melbourne (Australia), con Los Ángeles Rams como equipo local designado; en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro; en el Allianz Arena de Múnich (Alemania) y en Londres.