Seattle Seahawks se apropió del Super Bowl LX con contundente triunfo ante los Patriots

Seattle Seahawks logró el segundo Super Bowl de su historia luego de vencer por 29-12 a New England Patriots en la edición LX de la final de la NFL en California.

El cuadro del noroeste de Estados Unidos se hizo fuerte en defensa y gracias al pie de Jason Myers tomó una ventaja de 9-0 en la primera mitad luego de tres goles de campo.

Tras el show de medio tiempo protagonizado por el cantante puertorriqueño Bad Bunny, el cuadro de Seattle se mantuvo en control de la ofensiva rival y amplió su ventaja con Myers anotaron su cuarto gol de campo.

El primer touchdown de la noche llegó en las manos de AJ Barner, quien aumentó la ventaja.

Ahí vino la reacción de los Patriots, que descontaron con anotación de Mack Hollins, no obstante, los Seahawks interceptaron un balón y Nick Emmanwori pisó la zona de anotación.

Sobre el final Rhamondre Stevenson hizo más honrosa la derrota de New England.

Para el elenco de Seattle es su segunda corona luego de la lograda en 2013 cuando vencieron en la final a Denver Broncos.