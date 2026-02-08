[VIDEO] Jugador de los Patriots llegó esposado, con máscara y descalzó al Super Bowl LX

Mack Hollins ya es una leyenda, pero no solo por lo que hace dentro de la cancha en la NFL si no por ser uno de los personajes más extravagantes de la liga este domingo en el Super Bowl no fue la excepción.

En su llegada al Levi's Stadium de San Francisco, California, para disputar el Super Bowl LX ante Seattle Seahawks, Hollins paralizó las cámaras al descender del bus del equipo luciendo un uniforme de reo, complementado con esposas en las manos y los pies, además de una inquietante máscara al estilo de "Hannibal Lecter".

Sin embargo, lo que más llamó la atención —como ya es costumbre en él— fue que el deportista llegó completamente descalzo al recinto deportivo.

La razón detrás de este hábito, que para muchos resulta excéntrico, tiene una explicación médica y holística. Cabe recordar que en 2018, tras sufrir una grave lesión que puso en jaque su carrera, Hollins decidió emprender un viaje de autodescubrimiento alrededor del mundo.

Fue en su paso por Melbourne, Australia, donde conoció a un grupo de especialistas que le enseñaron una serie de ejercicios holísticos de suelo para acelerar su recuperación. Desde aquel encuentro, el receptor adoptó la filosofía de no utilizar calzado fuera de los entrenamientos y partidos oficiales, asegurando que esto le ha permitido una mejor conexión y fortalecimiento físico.