La NFL tuvo un entretiempo de lujo el jueves con la presentación de la legendaria agrupación de hip hop Wu-Tang Clan durante el partido en que Chicago Bears derrotó por 39-35 a Detroit Lions en el Ford Field, en el marco de las tradicionales celebraciones del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

La presentación reunió a RZA, GZA, Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, Inspectah Deck, U-God, Masta Killa y Cappadonna, además de DJ Mathematics y Young Dirty Bastard, hijo del fallecido Ol' Dirty Bastard, a quien homenajeó interpretando parte de su éxito "Shimmy Shimmy Ya".

El espectáculo contó con un invitado de lujo: Chad Smith, baterista de Red Hot Chili Peppers, quien acompañó a la agrupación neoyorquina en una presentación de cerca de siete minutos que incluyó clásicos como "Triumph,Protect Ya Neck,Bring Da Ruckus,C.R.E.A.M.,Method Man,Ice Cream" y "Wu-Tang Clan Ain't Nuthing ta F' Wit".

La actuación del colectivo, que el pasado 14 de noviembre ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll, fue impulsada por Eminem y su representante Paul Rosenberg, quienes están a cargo de seleccionar a los artistas y producir los espectáculos de entretiempo de Detroit Lions para esta festividad.

Revisa la presentación de Wu-Tang en la NFL