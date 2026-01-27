Arley Méndez y participación en "Juegos del Dopaje": No creo que haya cometido un delito

Arley Méndez, levantador de pesas y excampeón mundial de halterofilia, rompió el silencio y defendió su decisión de competir en los Enhanced Games 2026, conocidos mundialmente como los "Juegos Olímpicos del Dopaje", explicando que la decisión fue por problemas económicos. Además, remarcó que ya no defiende al Team Chile porque es un "atleta retirado".

"Creo que el único título que no pude obtener, y la verdad que como atleta toda mi vida me he dedicado a esto, es el sueño olímpico. Nunca lo llegué a lograr. Tuve una participación donde ya todo el mundo sabe, no es necesario profundizar sobre eso, que me llevó a una retirada. En esa retirada me encontré en un momento de mi vida demasiado solo, con el apoyo solamente de mi mujer y mis hijos. Donde nadie se preocupaba ni escribía", expresó Arley en sus redes sociales.

Del mismo modo, explicó que la decisión la tomó porque "me encontraba en una necesidad económica muy grande y yo lo que sé hacer en mi vida es levantar pesas".

"Todos tenemos nuestro derecho de la palabra, de poder opinar, estamos en un país libre donde uno puede dar su opinión siempre y cuando sea con respeto, obviamente. Me retiré del levantamiento de pesas oficialmente, de la federación. Yo soy un atleta retirado. Ya no pertenezco al Comité Olímpico, a la Federación Internacional ni Federación Nacional, donde ya no puedo participar a nivel internacional. Hice mi renuncia oficial. Que no la haya publicado libremente no es culpa mía", argumentó.

Finalmente, concluyó que "no creo que haya cometido un delito con tomar mi decisión. Creo que escogí el camino correcto, tantos problemas, tantas necesidades que he pasado en mi vida y me llegó esta oportunidad".