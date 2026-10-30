Campeón de halterofilia fue héroe: rescató a sobrevivientes de accidente ferroviario en España

En medio de la conmoción que aún sacude a España por el trágico accidente ferroviario ocurrido en la localidad de Urda (Toledo), la figura del deportista Rafael Cuéllar conmovió a todo el país al erigirse como uno de los héroes de la jornada, logrando rescatar con vida a dos personas atrapadas entre los fierros.

Cuéllar, quien combina su exitosa faceta deportiva como campeón de halterofilia con su labor profesional como bombero, fue uno de los primeros efectivos en desplegarse en la "zona cero" de la colisión, logrando extraer a las víctimas en una rápida y angustiosa maniobra que se extendió por cerca de 20 minutos.

En conversación con el programa radial hispano "El Partidazo" de COPE, el levantador de pesas detalló el complejo trabajo de los equipos de emergencia sobre el terreno: "Los otros equipos también lograron sacar a otras dos o tres personas con vida", explicó sobre la titánica tarea inicial de salvataje.

Sin embargo, el deportista reconoció el tremendo impacto psicológico y la angustia que vivieron los rescatistas al toparse con pasajeros atrapados bajo pesadas estructuras metálicas que impedían maniobras inmediatas.

"Vi que había personas que lamentablemente no podíamos sacar por el peso del material que tenían encima. Cuando oyes un teléfono móvil sonar o un grito que no sabes exactamente de dónde viene entre los hierros, es lo que más te hace sentir ese agobio de querer ayudarles y saber que no puedes hacerlo rápido, porque cualquier mal movimiento es peligroso", relató con crudeza.