El mundo de la lucha libre está de luto por la muerte del australiano Jermaine Haley, conocido en WWE como Bronson Reed, cuyo fallecimiento a los 38 años fue confirmado este viernes por la compañía y del cual surgieron nuevos antecedentes durante las últimas horas.

El reconocido periodista especializado Dave Meltzer reveló en Wrestling Observer Radio que el luchador dejó de responder los mensajes de sus contactos dos o tres días antes del anuncio de su muerte, pese a que mantuvo comunicación con ellos durante buena parte de su recuperación de las lesiones sufridas el pasado 7 de noviembre en el evento Crown Jewel, en Arabia Saudita.

En aquella jornada, Reed fue lanzado por Oba Femi desde la plataforma de entrada contra unas mesas, acción en la que, según informó Fightful, sufrió múltiples fracturas de costillas y una laceración renal, lesiones que obligaron a mantenerlo hospitalizado en suelo saudí. El australiano regresó posteriormente a Estados Unidos, donde, de acuerdo con Meltzer, fue sometido a una intervención quirúrgica.

WWE atribuyó el fallecimiento a "complicaciones médicas", aunque hasta el momento la compañía no precisó la causa específica de su muerte ni estableció una relación directa con las lesiones sufridas en Crown Jewel. La empresa también expresó sus condolencias a su esposa Paige, quien está embarazada, y a su pequeña hija.

Reed inició su carrera profesional en 2007 y llegó a WWE en 2019, donde conquistó el Campeonato Norteamericano de NXT. Tras un paso por otras compañías, regresó en 2022, ganó la batalla real en memoria de André el Gigante en 2024 y en la última etapa de su carrera integró la facción The Vision.