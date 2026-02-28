Incendio en CEO de Curauma destruyó botes y palas del Team Chile de remo

A través de un comunicado, el Comité Olímpico de Chile informó sobre un incendio en sus instalaciones de Curauma, sector alto de la ciudad de Valparaíso, que consumió los implementos de los equipos de remo.

El COCh señaló que el siniestro ocurrió durante la madrugada de este sábado y "consumió los hangares del Centro de Entrenamiento Olímpico" ubicado a orillas del Tranque de La Luz, "destruyendo la totalidad de los botes y palas de los seleccionados del Team Chile de Remo y Canotaje".

"Afortunadamente, no debemos lamentar daños humanos. Las causas del incendio están siendo investigadas", señaló el escrito oficial.

"Desde el punto de vista deportivo, hemos contactado a las autoridades de Gobierno para solicitar su colaboración en la búsqueda de soluciones, y que esta situación no afecte la planificación deportiva de nuestros atletas", sumó el COCh.

Cabe señalar que, tal como mencionó el Team Chile, la emergencia se limitó a los galpones de almacenamiento. El edificio central del CEO no se vio afectado gracias a la respuesta de las unidades de emergencia que contuvieron el incendio.

La futura ministra de Deportes, Natalia Duco, lamentó lo ocurrido y apuntó a los trabajos a realizar tras su asunción, con el cambio de mando presidencial el 11 de marzo.

"Las pérdidas, cercanas a $2 mil millones, golpean a nuestros deportistas y su preparación, por lo que los acompañaremos y trabajaremos para su pronta recuperación", expresó en la red social X la designada por el Presidente electo José Antonio Kast.

Esta no es la primera vez que el CEO de remo en Curauma es víctima de las llamas. En julio de 2016 el complejo fue totalmente consumido por un incendio, siendo necesaria su completa reconstrucción.

Luego, en noviembre 2019, un incendio forestal en el sector obligó a evacuar a todos los deportistas. Pese a que no consumió el edificio, aquel siniestro comprometió seriamente el CEO, los complejos residenciales y el campus de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.